الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يُكرم اسم الراحل ماهر سليم

ميدو عادل
ميدو عادل

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل ماهر سليم، وذلك بحضور ابنته أسماء، ومجموعة من المسرحيين ومنهم المخرج الكبير خالد جلال والنجم ميدو عادل والناقد الدكتور محمد زعيمة والفنان خالد الذهبي.

في بداية الندوة، قال الناقد الفني جمال عبدالناصر، إن الفنان ماهر سليم إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة على المستويين الإنساني والفني، مشيرًا إلي أن “ماهر سليم” حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٤، ودبلومة الدراسات العليا عام ١٩٩٠م، وكان من أشهر الشخصيات التي قدمها وتربت عليها الأجيال شخصية "زيكا" وهو من نجوم الأفلام المدبلجة وأفلام الكارتون وقدم أفلاما مع كبار المخرجين فى السينما المصرية ومنهم المخرجان يوسف شاهين وخالد يوسف.  

ومن أشهر أفلامه "سمك لبن تمر هندي"، "حين ميسرة"، "دكان شحاتة"، "المهاجر"، "المصير"، ومن أشهر المسلسلات التي قدمها "هوانم جاردن سيتي"، "حلم الجنوبي"، "أرابيسك"، وقد شغل عدة مناصب ومنها عضو اللجنة العليا للمسرح، رئيس البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٣م، كما شغل منصب مدير عام مسرح الطليعة والعديد من المناصب الأخري.

وتحدث المخرج مازن الغرباوي عن فضل الفنان ماهر سليم على الكثير من المسرحيين فقد كان له أياد بيضاء علي الكثير من المسرحيين الشباب ويعد بمثابة الأب لهم قدم الكثير لهم وكان يحرص على دعمهم ومساندتهم معربا عن سعادته وفخره باختيار كمكرم بدرع سميحة أيوب التقديرى.

من جانبها، وجهت الفنانة أسماء ماهر سليم، الشكر لإدارة المهرجان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان، معربة عن سعادتها بتكريم والدها وأنه بمجرد تذكر الجميع لاسمه وأعماله ودوره في الساحة المسرحية والفنية ترى أن ذلك بمثابة تكريم له.

وتحدثت عن بداياتها في المسرح حيث إن والدها كان يصطحبها معه فى بروفات العروض المسرحية وكانت منذ صغرها تعمل بالدوبلاج، وكان والدها رافضًا انضمامها للمجال الفني وكانت المفاجأة عندما التحقت بالمعهد وكانت من أولى الورش الإبداعية التي تقام للطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفرقة الأولي نجحت بتقدير جيد جدًا.

العديد من المناصب الفنان الراحل ماهر سليم الفنان الفنان الراحل الفنان ماهر سليم الفنانة العالي للفنون المسرحية السينما المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

النيابة تحقق فى التعدى على شاب بالأسلحة البيضاء بالعاشر

برلمانى: قانون التصالح يضمن التوازن بين مصلحة المواطن والقضاء على العشوائيات

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات الاستثمار الأجنبى لصناعة التعهيد

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

الصين تكرم وزير الداخلية بذهبية «سور الصين العظيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى