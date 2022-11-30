مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يُكرم اسم الراحل ماهر سليم

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل ماهر سليم، وذلك بحضور ابنته أسماء، ومجموعة من المسرحيين ومنهم المخرج الكبير خالد جلال والنجم ميدو عادل والناقد الدكتور محمد زعيمة والفنان خالد الذهبي.

في بداية الندوة، قال الناقد الفني جمال عبدالناصر، إن الفنان ماهر سليم إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة على المستويين الإنساني والفني، مشيرًا إلي أن “ماهر سليم” حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٤، ودبلومة الدراسات العليا عام ١٩٩٠م، وكان من أشهر الشخصيات التي قدمها وتربت عليها الأجيال شخصية "زيكا" وهو من نجوم الأفلام المدبلجة وأفلام الكارتون وقدم أفلاما مع كبار المخرجين فى السينما المصرية ومنهم المخرجان يوسف شاهين وخالد يوسف.

ومن أشهر أفلامه "سمك لبن تمر هندي"، "حين ميسرة"، "دكان شحاتة"، "المهاجر"، "المصير"، ومن أشهر المسلسلات التي قدمها "هوانم جاردن سيتي"، "حلم الجنوبي"، "أرابيسك"، وقد شغل عدة مناصب ومنها عضو اللجنة العليا للمسرح، رئيس البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٣م، كما شغل منصب مدير عام مسرح الطليعة والعديد من المناصب الأخري.

وتحدث المخرج مازن الغرباوي عن فضل الفنان ماهر سليم على الكثير من المسرحيين فقد كان له أياد بيضاء علي الكثير من المسرحيين الشباب ويعد بمثابة الأب لهم قدم الكثير لهم وكان يحرص على دعمهم ومساندتهم معربا عن سعادته وفخره باختيار كمكرم بدرع سميحة أيوب التقديرى.

من جانبها، وجهت الفنانة أسماء ماهر سليم، الشكر لإدارة المهرجان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان، معربة عن سعادتها بتكريم والدها وأنه بمجرد تذكر الجميع لاسمه وأعماله ودوره في الساحة المسرحية والفنية ترى أن ذلك بمثابة تكريم له.

وتحدثت عن بداياتها في المسرح حيث إن والدها كان يصطحبها معه فى بروفات العروض المسرحية وكانت منذ صغرها تعمل بالدوبلاج، وكان والدها رافضًا انضمامها للمجال الفني وكانت المفاجأة عندما التحقت بالمعهد وكانت من أولى الورش الإبداعية التي تقام للطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفرقة الأولي نجحت بتقدير جيد جدًا.