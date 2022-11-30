الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل إعلان جائزة مسابقة البحث العلمى بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

المؤتمر الصحفي
المؤتمر الصحفي

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للفائزين في مسابقة أبوالحسن سلام للبحث العلمي والتي شُكلت لجنة تحكيمها برئاسة دكتور سامح مهران والدكتور هشام زين الدين من لبنان والدكتور محمد عبازة من تونس.  

أدار المؤتمر الكاتب جمال عبدالناصر، موضحًا أن المسابقة تعد إنجازًا كبيرًا للمهرجان يتفرد به وذلك لإيمان القائمين به بقيمة البحث العلمي الذي يفيد الحركة المسرحية وعناصر العرض المسرحي.

وفاز بالمركز الأول فى المسابقة الباحثة شيماء محمد إسماعيل، عن بحث بعنوان "حضور التراث الشعبي في إخراج النص الشكسبيرى".

وأوضح أبوالحسن سلام أن مسابقة البحث العلمي تعد أولى المبادرات التي تحدث بمهرجان دولي وهي مبادرة متفردة، موضحًا قيمة البحث العلمي وأهمية دوره، مشيرًا إلى الظلم الذي يتعرض له البحث العلمي في الجامعات وعلى الأخص لجان التوصية الخاصة بالأبحاث العلمية.

وتابع مُشيدًا بفكرة إقامة المهرجان لمسابقة تأليف، وأشاد بعنوان وفكرة البحث موضحًا توظيف شكسبير للتراث في نصوصه وتفرده في هذه المنطقة من خلال عرض "حلم ليلة صيف" ونصوص أخري.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبازة،  إلى أن اختيار البحث جاء بالإجماع، وعلق على بعض عناصر البحث ومنها الاستشهادات الطويلة والحديث عن الإخراج.

واختتمت الندوة بتسلم شهادة للباحثة شيماء محمد إسماعيل ولأعضاء لجنة مسابقة البحث العلمي د. محمد عبازة  ود. هشام زين الدين وكذلك شهادة تقدير دكتور أبوالحسن سلام.

الجامعات والمعاهد البحث العلمي الدكتور محمد الحركة المسرحية المخرج مازن الغرباوي المهرجان المخ

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