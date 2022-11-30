الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق اليوم الثاني من اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

كنيسة
كنيسة

افتتح اليوم الثاني من الاجتماع النصف سنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

يأتي ذلك بمشاركة الآباء الأساقفة والمطارنة بالإيبارشيات، ورؤساء الطوائف الكاثوليكية بمصر، كما شارك في اليوم الثاني الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا. 

ويتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، يقام في الفترة من التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، وحتى الأول من ديسمبر المقبل.
 

 

الاجتماع النصف سنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأساقفة الإيبارشيات رؤساء الطوائف الكاثوليكية

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