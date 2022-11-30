الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وضع اللمسات الأخيرة لمركز تدريب السلامة والصحة المهنية بـ«مياه سوهاج»

شركة مياة سوهاج
شركة مياة سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مقر مركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الجارى وضع اللمسات الأخيرة له، في إطار خطة الشركة لتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم فى التعامل مع غاز الكلور والدفاع المدني والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية القيام بالإسعافات الأولية، مضيفا أنه من المستهدف تدريب جميع العاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 3 ألاف فى المركز الذى تم تأسيسه على أحدث النظم لرفع كفائتهم ولتجنب مخاطر العمل.

وقال العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم بدء أعمال التدريب لعدد من العاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى مجال الدخول للأماكن المغلقة والتعامل مع تسرب غاز الكلور وكيفية استخدام العلامات الإرشادية للتعامل مع المخاطر في أسرع وقت ممكن وبدقة متناهية حفاظاً على الأرواح.

وأشار اللواء أحمد أبوحساب، مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية، إلى أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل وأنه يتم شراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العاملين والتى منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات واحذية سيفتى وشنطة إصلاح اسطوانات الكلور متعددة الاغراض والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور.

 كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، افتتح فعاليات البرنامج التدريبى -المسار الإداري- الجاري تنفيذه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اجتماعات الاجتماعات افتتاح فعاليات الإسعافات الاسعافات الأولية البرنامج التدريبي الخدمات المقدمة للمواطن

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وائل لطفي

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