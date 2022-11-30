الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| موعد مباريات كأس العالم 2022.. وتأجيل محاكمة ليلى غفران

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ"جوجل"، وتنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم

يتصدر كأس العالم عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، وكذلك مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 والقنوات الناقلة، فيبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، بجانب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

تفاصيل أجندة زيارة ماكرون إلى واشنطن ولقاء بايدن في البيت الأبيض

تصدرت الولايات المتحدة الترند بعد توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، بزيارة إلى واشنطن، لإعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا والاعتراض على النزعة الحمائية الأمريكية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

تعرف على السبب وراء تصدر عادل إمام الـ«تريند»

تصدر اسم الزعيم عادل إمام، محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح تريند رقم 2 عبر "جوجل"، ويبحث الجمهور عن آخر أخبار الفنان عادل إمام، وعن آخر التطورات الصحية له.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

تأجيل محاكمة ليلى غفران في سب محاميها السابق لـ 14 ديسمبر

تصدر اسم ليلى غفران محركات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، حيث أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، لـ 14 ديسمبر للإعلام بالدعوى المدنية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

السنغال تتأهل لثمن نهائي المونديال بانتصار تاريخي على الإكوادور

تصدر منتخب السنغال التريند بعد أن تأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بانتصاره الصعب على الإكوادور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

لو فاتك التريند الولايات المتحدة عادل امام ليلى غفران السنغال تتأهل مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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