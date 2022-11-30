الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة الفنانة ليلى غفران في سب محاميها السابق لـ 14 ديسمبر

محكمة
محكمة

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، لـ 14 ديسمبر للإعلام بالدعوى المدنية.
وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
كانت قررت جهات التحقيق بإحالة القضية رقم 2835جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلي غفران في اتهامه بالإساءة إلى محاميها واتهامه بسرقة خاتم ألماظ.
يذكر أن ليلى غفران قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس، قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.

المحكمة الاقتصادية الفنانة ليلى غفران محاكمة سب وقذف

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