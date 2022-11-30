الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية الجيزة»: غدًا بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين

الجيزة
الجيزة

أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام، أن وزارة التموين ستبدأ من غد الخميس صرف المقررات التموينية للمواطنيين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أنه تم ضخ السلع التموينية 2500 بدال تموينى ومنافذ جمعيتى بالجيزة، مؤكدًا على توافر مخزون استراتيجي كبير من السلع التموينية.

وأكد على متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالأسعار المحددة. 

وأشاد بمبادرة الدولة مد صرف مقابل الحماية الاجتماعية للبطاقات التموينية للأسر ذات الدخل المنخفض والتى يبلغ عددها 9.1 مليون أسرة.

استراتيجي استهلاكي استهلاكية الاستهلاك الاستهلاكية الاجتماعي الاتحاد العام

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