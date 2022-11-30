ريم مصطفى تعيد تقديم دور شويكار فى «سيدتى الجميلة» أمام السقا

تخوض النجمة ريم مصطفى تجربة جديدة على خشبة المسرح من خلال مسرحية «سيدتي الجميلة» مع النجم أحمد السقا والمقرر عرضها قريبًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعيد ريم مصطفى تقديم شخصية «صُدفة»، التي لعبتها الفنانة الراحلة شويكار في المسرحية الشهيرة التي عُرِضت عام 1969، وتعد من أيقونات المسرح المصري.

مسرحية «سيدتي الجميلة» تعد إحدى روائع الكاتب المسرحي برنارد شو. وتدور أحداثها حول «كمال»، الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى «صُدفة» فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

وتسجل «سيدتي الجميلة» التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضي مسرحية «في نص الليل».

في سياق آخر، تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد «سر السلطان» المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، بمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف وإنتاج شركة سينرجي، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال.