محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مركز شباب قرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب قرية الحوطا الشرقية بديروط؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتطبيق معايير الجودة، وذلك في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقه خلالها النائب اللواء يونس الجاحر، والنائب حماة زهير الفولي، عضوا مجلس النواب، والنائب حمادة زين قرشي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم، نائب رئيس المركز، وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تطوير مركز شباب قرية الحوطا الشرقية بديروط، والذي ينفذه جهاز تعمير الوادي الجديد، وتفقد أعمال تطوير وتجديد المبنى الإداري وإنشاء الملاعب ضمن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظ والتي يبلغ عددها 82 مشروعًا تابعًا للشباب والرياضة بتكلفة 366 مليون جنيه وتتضمن أعمال إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشاد بتكاتف جهود المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " يستهدف في المرحلة الأولى عدد 7 مراكز على مستوى المحافظة هم " أبنوب - الفتح - أبوتيج – صدفا - ساحل سليم - منفلوط - ديروط " بإجمالي عدد القرى المستهدفة في المراكز السبعة يبلغ (149) قرية بإجمالي (894) تابع.

ويبلغ عدد المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا 1979 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا.