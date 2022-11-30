السجن 15 عاما لمتهم في «خلية استهداف الشرطة» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن 15 عاما لتورطه في الانضمام لخلية إرهابية تستهدف رجال الشرطة.

تعود أحداث القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير عندما أحالت النيابة العامة «عبد الله. س»، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه مع آخرين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بتكوين خلية ارهابية حاولوا بالقوة والعنف والتهديد والترويع من خلال الأعمال الارهابية لتنفيذ أغراض تنظيم الاخوان الارهابي .

وإطلاق النيران على عدد من رجال الشرطة وقتلوا وشرعوا في قتل عدد منهم كما سرقة بندقيتين خرطوش فضلا عن ارتكاب أعمال عنف وتخريب المنشآت العامة.



وسبق وقضت المحكمة على المتهم غيابيا بالإعدام شنقا، وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة حضوريا بالسجن 15 عاما.