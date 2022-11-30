ارتفاع في درجات الحراراة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نظرا لتأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار.

وتابعت أن الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي على ارتفاع درجات الحرارة، ما يشعرنا بارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع سطوع أشعة الشمس، لتسجل القاهرة الكبرى العظمي 24 درجة، ولكنها تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأكدت أن “الأجواء خلال فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة، ولكن مع دخول فترات النهار وسطوع أشعة الشمس سنشعر بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، مائلة إلى الحرارة على المناطق الجنوبية خاصة جنوب الصعيد وجنوب سيناء”.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، وفي الصباح الباكر نشعر بأجواء منخفضة الحرارة في درجات الحرارة لتصل الصغرى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد تصل لـ 10 و11 درجة، والأجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء.

وأضافت أنه مع استقرار الأحوال الجوية تتكون ظاهرة جوية مؤثرة وهي وجود الشابورة المائية، حيث تتكون دائما في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية بسبب هدوء سرعات الرياح، ما يساعد على تكون الشبورة المائية، ومن المتوقع استمراره على مدار 72 ساعة القادمة.

واختتمت أن هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم على أقصى جنوب البلاد في حلايب وشلاتين أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.