رئيس جهاز العبور يوضح تفاصيل مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق

قال المهندس عبدالله الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جاري إنشاء (مشروع تدعيم خط الصرف الرئيسى قطر (١٨٠٠مم) بالحى السادس عند مسجد الشربيني ومسجد التيسير حتى محطة الرفع الرئيسية رقم(٦) وعمل تجارب التشغيل للخط بقطر (١٠٠٠مم).

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس الجهاز في تصريحات صحفية له على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشاريع التي تخص تدعيم البنية التحتية ومشاريع الصرف التي يتم إنشاءها بالمدينة وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء للاستعداد لفصل الشتاء ولسهولة تنقل المواطنين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إلى أنه جاري البدء في أعمال إعادة الشئ لأصله وإعادة تطوير أعمال الطرق وتنفيذ طبقة الأساس اللازم طريق بدائري الحي السادس وتجهيز الطريق للطبقة الاسفلتية واستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالحي.

وأردف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه جاري تنفيذ خطة مشروعات البنية التحتية مستمرة علي قدم وساق واستكمالا لما بدأناه من إنشاء ممشى وتراك للدرجات بعرض (٦متر ) وبطول (٤ كيلو) بشارع الدكتور أحمد زويل بدائري الحي الخامس.

وأفاد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس الجهاز بأنه جاري استمرار أعمال تدبيش وتأمين التبة وتمهيدها واستكمال أعمال مسار الممشى والتراك وتركيب البلدورة والانترلوك وتشكيل الميدان وجاري ايضا استكمال استحداث أعمدة الإنارة لرؤية أفضل ولزيادة العامل الأمني للسادة المواطنين ومرتادي الممشى وذويهم وتستكمل باقي أعمال التطوير تباعا ومستمرين في تقديم كل ما هو أفضل للمدينة المواطنين.