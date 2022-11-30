الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد يستضيف غزل المحلة فى مواجهة جماهيرية للدفاع عن قمة الدورى

الاتحاد فاز في أخر
الاتحاد فاز في أخر مبارياته على طلائع الجيش
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يشهد ستاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة جماهيرية بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

 

الاتحاد يتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الأهلي بعدما حقق ثلاثة انتصارات على أسوان  والداخلية وطلائع الجيش وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع وسجل ستة أهداف ويملك أقوى دفاع في الدوري حيث دخل مرماه هدفا واحدا بالتساوي مع الأهلي ووالزمالك وفيوتشر وبيراميدز ويسعى لمواصلة انتصاراته للاحتقاظ بالقمة.

 

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل وهشام صلاح وكزيتو ومحمد الصالح وخالد صبحي -وصبري رحيل ومورو ساليفو ومروان عطية وسعيدو سمبوري  وأحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن وناصر ناصر ومحمود عبد العزيز وعبد الغني محمد وكريم الديب وفوزي الحناوي ومصطفى إبراهيم وكريستوفاو مابولولو وأوستن أموتو وأحمد عيد.

 

وشهدت القائمة غياب محمود علاء للإيقاف وعبد الله نصيب والسيد سالم وخالد الغندور للإصابة ومحمد الصباحي وإسلام عبد النعيم وأحمد سيد غريب لأسباب فنية.

 

 على الجانب الأخر بدأ غزل المحلة الدوري بشكل جيد وجمع 7 نقاط من ثلاث مباريات بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والتعادل مع المقاولون وله مباراة  مؤجلة مع الداخلية من الأسبوع الرابع وسجل الفريق 4 أهداف ودخل مرماه هدفين ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والوصول للنقطة العاشرة.

 

القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق عزل المحلة اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم :عمرو شعبان ومحمود الحضري ومعاذ الحناوي ومحمد نبيه ومحمد سيد بازوكا والسيد الشبراوي وهاني عادل وجبريل أوروك وإيهاب سمير ومصطفي العش وأحمد الشيخ وحميد ماو وأحمد النادري وإبراهيم كونيه وصلاح ريكو وباولن فوافي وكريم مصطفي ومحمد جابر وأحمد الجعيدي وعبده يحيي وعبد الرحمن عاطف.

 

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده شهاب راشد وأحمد بكر ومعهم محمد العتباني حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو و أسامه السيد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتااز الاتحاد السكندرى غزل المحله كريستوفاو مابولولو عبده يحيى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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