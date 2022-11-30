العثور على جثتى عروسين داخل شقتهما فى ظروف غامضة بالبحيرة

عثر الأهالي بعزبة عبدالرازق صيرة التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة عريس وعروسته متزوجين منذ أسبوع داخل شقتهما في ظروف غامضة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على جثتين لعريس وعروسة داخل شقتهما بعزبة عبدالرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة "عمر. ع. م"، 26 عاما، "بدرية. ج. س"، 20 عاما، و مقيمين بعزبة عبد الرازق صيره التابعة لقرية معمل القزاز، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.