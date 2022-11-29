مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن استقرار مسئولي الشركة على اختيار المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر نائبًا لرئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لقطاع الشبكات، باعتباره أجدر المرشحين للمنصب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم تصفية المتقدمين لشغل المنصب، لتنحسر المنافسة بين قيادتين هما المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر والمهندس عمر فتحي رئيس قطاع الوقاية، وتم اختبارهما في الشركة القابضة اليوم قبل ان تستقر قيادات الشركة على اختيار المهندس أشرف دسوقي لتولى المنصب.

وأكد المصدر، أن 5 قيادات تقدموا لشغل هذا المنصب وهم كل من “المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر والمهندس عمر فتحي رئيس قطاع الوقاية، ومحمد عيد رئيس قطاع الأعمال الخارجية، المهندس عمر فتحي رئيس قطاع الوقاية، عبدالله بصيلة رئيس قطاع شبكات الحلمية وتم التصفية بينهم بعد لقاء مع الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشركات التوزيع بالشركة القابضة وتصعيد الملف للمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر”.