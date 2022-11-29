الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 5 إثر حريق بقرية السلاموني بسوهاج

حريق
حريق
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تجري أجهزة الأمن بسوهاج تحرياتها في واقعة إصابة 5 أشخاص خلال حريق بقرية السلاموني، حيث استمعت لشهود العيان الذين تواجدوا وقت نشوب النيران.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة المعنية بلاغا بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية السلامونى في حى الكوثر، وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة الحماية المدنية.

 وتبين أن الحريق تسبب فى إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان وهم "ل.ع" 35 سنة بحروق بنسبة 40% من الدرجة الثانية فى الزراعين والقدمين وإصابة ع . ع . ف 49 سنة بحروق بنسبة 10% عبد العزيز عبد اللاه فكرى 49 عاما من الدرجة الأولى في اليدين، إصابة ى . ع . ع 19 سنة بحروق بنسبة 10% من الدرجة الأولى باليدين والقدمين وإصابة ب . ح . أ 5 سنوات بحروق بنسبة 25 % من الدرجة الأولى بالزراعين والوجه، وإصابة م . ح . أ 3 سنوات بحروق بنسبة 25% من الدرجة الأولى بالوجه والذراعين.

وتم نقل المصابين الخمسة إلى قسم الحروق بمستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج اللازمة ومتابعة الحالة الصحية لهم.

أجهزة الأمن بسوهاج أخميم المركزى الحماية المدنية تلقي العلاج اللازم بينهم طفلان حروق متفرقة محافظة سوهاج قوات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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