ضمن «حياة كريمة».. مساعدات غذائية بالمجان لسكان قرى البحيرة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية فى الكثير من القرى النائية والأكثر فقرًا داخل جميع محافظات الجمهورية، كما قامت بإنشاء محطات جديدة للصرف الصحى وترميم المنازل المتهالكة وتوصيل المياه والغاز الطبيعي لها، لينعم السكان بحياة أفضل يستحقونها، كنا قامت مبادرة «حياة كريمة» بتطوير وإصلاح مراكز الشباب ومدها بلاجهزة الرياضية الحديثة ، إلى جانب إنشاء مجمعات خدمية فى العديد من القرى لرفع العبء عن كهل المواطنين .

إلى جانب تلك الإنجازات قامت مبادرة «حياة كريمة» بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية «كلنا واحد» لتوفير خدمات أكثر للمواطنين داخل القرى الفقيرة، حيث نظما قوافل غذائية تجوب قرى محافظة البحيرة لتقديم المساعدات الغذائية، وجاء ذلك من خلال توزيع كراتين مواد غذائية عديدة تكفى أسرة مكونة من خمس أفراد لمدة شهر بالمجان، كما قامت بتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ليستفيد جميع السكان .

كل الشكر لرجال الشرطة المصرية والقائمين على مبادرة «حياة كريمة»

فى ذلك السياق قال كمال حمدى، من محافظة البحيرة، إن مبادرة «كلنا واحد»، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» وفرت لأهالى القرى مساعدات غذائية كثيرة مثل الكراتين التى تضم سلعًا عدة تكفى أسرة مكونة من خمس أفراد لمدة شهر والتى وزعتها بالمجان على الأسر الفقيرة ، مشيرًا إلى أن المبادرة أقامت أكثر من منفذ لبيع المنتجات الغذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة جدًا داخل العديد من قرى المحافظة لرفع العبء عن كهل المواطنين، وكان ذلك بمثابة حلم لدى سكان قرى البحيرة بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة من قلة الخدمات المقدمة إليهم .

ووجه الشكر لكل من ساهم فى مساعدة الأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء، كما وجه الشكر لرجال الشرطة على توفير منافذ بيع بها منتجات عالية الجودة.