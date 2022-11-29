الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تفاصيل وخطوات تنفيذ مبادرة «ازرع»

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع نائبه "بلال حبش"، تفاصيل وخطوات تنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون بين  وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجيلية  للخدمات الاجتماعية، تحت شعار "ازرع"، والتي تستهدف زراعة نحو 150 ألف فدان من محصول القمح في 8 محافظات من بينها بني سويف من خلال 100 ألف مزارعاً بمحافظات: (المنيا، أسيوط ، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، القليوبية والفيوم).

وثمن المحافظ المبادرة التي تستهدف التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول  القمح في المحافظات المستهدفة، خاصة وأن المبادرة يتم من خلالها  توفير التقاوي عالية الجودة والمعتمدة، وذلك بالتعاون مع وزراة الزراعة، الأمر الذي يعكس تعاوناً إيجايباً وبناءً بين أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في القدرة على حماية الأمن الغذائي المصري، من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

كما وجه المحافظ مسؤولى الزراعة والتضامن الاجتماعي بأهمية التكاتف وتكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة والمطلوبة لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لجميع أعمال المبادرة التي يستفيد منها نحو 12 ألف مزارع من أبناء بني سويف،من خلال دعمهم فنيًّا عن طريق تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة المحصول القمح مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج.

من جهته استعرض نائب المحافظ تفاصيل المبادرة التي تشترك في تنفيذها الهيئة القبطية الإنجيلية، أحد أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي تحت مظلة الوثيقة التي وقعتها المحافظة لتعزيز دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جهود وخطط التنمية بالمحافظة، موضحاً أن المبادرة تستهدف صغار المزارعين ممن يزرعون بحد أقصى فدان ونصف، ودعمهم من خلال توفير التقاوى صنف"مصر 1"عالية الإنتاجية عن طريق وزارة الزراعة بخصم 50 % ، وتوفير الدعم الفني المتواصل بداية من تجهيز الأرض للزراعة حتى ميعاد الحصاد، بجانب تنفيذ مدارس حقلية بمشاركة المزارعين لتوفير المعلومات الفنية عن أساليب الزراعة الحديثة و طرق الري المختلفة، والمساهمة في توفير المخصبات والرش اللازم للمحصول.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المحاصيل الاستراتيجية بني سويف مبادرة ازرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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