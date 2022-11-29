الليلة.. مدحت صالح يقابل جمهوره بالأوبرا فى حفل غنائى بالمسرح الكبير

يحيي مساء اليوم النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن ينطلق حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، وتشاركه في الحفل المطربة مروة ناجي، ويقدم “صالح” خلال الحفل لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "حبيبي يا عاشق" و"فوق الشوق" و"يتقال زي ما يتقال" و"الدنيا لو هتيجي" و"زي ما هي حبها" و"برمي السلام" و"كوكب تاني"، وغيرها من الأغنيات.

شروط دار الأوبرا المصرية لحضور حفل مدحت صالح ومروة ناجي

تفتح الأبواب في تمام السابعة مساء.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت + كرافتة).

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

أخر أعمال مدحت صالح الغنائية

وطرح النجم مدحت صالح خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نوري وعيني" عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب" وكافة المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات: ناورا الباز، وألحان: تامر علي، وتوزيع: يحيى يوسف.

كلمات الأغنية

نوري وعيني مانستغناش

منك ليالي ماتحرمناش

طول غيابك حبيبي كتير

عقلي تاعبني من التفكير

دنيا خدتنا لـ فين

شوف رجعتنا لـ فين

ومهما بعدنا بنرجع

لُقانا حبيبي نصيب

حاولنا كتير وماقدرناش

ومابعدناش ومارتحناش

ولا عارف أكون جنبك ولا وياك

ولا الأيام تنسيني ليالي هواك

تعرف حبيبي في عز الشوق

قلبي بيحلم ومش بيفوق

نفسه يكمل حياته معاك

تؤمر ينفذ يعيش وياك

دنيا خدتنا لـ فين

شوف رجعتنا لـ فين

ومهما بعدنا بنرجع

لُقانا حبيبي نصيب

حاولنا كتير وماقدرناش

ومابعدناش ومارتحناش

ولا عارف أكون جنبك ولا وياك

ولا الأيام تنسيني ليالي هواك