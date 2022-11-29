الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس عامل بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر 15 يوما

حبس
حبس
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أصدر قاضى المعارضات المختص، بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب على موظف بالمعاش. 

كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مواطن بالمعاش، باتصال أحد الأشخاص به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك اكتشف سحبه مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإجرائه عمليات شراء (أجهزة إلكترونية "هواتف - أجهزة كمبيوتر") عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجراء التحريات أجهزة وزارة الداخلية النصب علي المواطنين النصب والاحتيال تجديد حبس عامل هاتف المحمول قاضي المعارضات قسم شرطة مدينة نصر ثان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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