الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. افتتاح مهرجان ضى الرابع للشباب العربى تحت شعار «بلا قيود»

مهرجان ضي الرابع
مهرجان ضي الرابع للشباب العربي
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يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء السبت المقبل 3 ديسمبر المقبل، بالمهندسين، افتتاح مهرجان "ضي" الرابع للشباب العربي، بمشاركة أكثر من 200 فنان تشكيلي من مختلف الدول العربية.

ويتنافس شباب المهرجان على جوائز أتيليه العرب وقدرها 300 ألف جنيه، في مختلف فروع الفن التشكيلي، تحت شعار "بلا قيود"، ومن المنتظر أن تباشر لجنة التحكيم مهامها هذا الأسبوع لتعلن نتائج مسابقة المهرجان وأسماء الفائزين في حفل خاص يقيمه أتيليه العرب بالمهندسين.

وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين والدكاترة مصطفى الفقي ومحمد عبلة وعبدالله حماس وطارق الكومي وسامي البلشي، بجانب هشام قنديل قوميسير المهرجان.

ويستمر عرض أعمال المهرجان حتى نهاية العام 2022 وتقام علي هامشه ندوة نقدية لقراءة الأعمال المشاركة وتقييم دورته الحالية والدورات السابقة.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس ادارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن أعمال المهرجان ستعرض بقاعات ضي الأربع بالمهندسين، في التصوير والنحت والخزف والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والتجهيز في الفراغ والميديا والحلي وينطلق المعرض هذا العام تحت شعار "بلا قيود" تحفيزا للشباب العربي المبدع وإثراء للتفاعل واستيعابا للكم المفرح من المبدعين الشباب، وتقرر أن يكون موضوع المهرجان مفتوحا هذا العام، وللفنان حرية التعبير والتخيل دون التقيد بموضوع معين، ليعبر عن مدي استقلاليته ويغرد كل فنان خارج السرب بلا وصاية ولا إقصاء أو رقابة.

وتابع قنديل: قررنا أيضا توسيع دائرة المشاركة، لينطلق كل فنان إلى الآفاق الفنية الرحبة ملتزما بمعايير الفن والجمال في الحق والخير والحرية. 

وقدم قنديل الشكر والتقدير إلي كل من أسهم في تدشين هذا المهرجان منذ انطلاقه عام 2016 وعلي رأسهم الفنان القدير الدكتور أحمد نوار ولجنة المهرجان الدكتور صلاح المليجي والدكتور أيمن السمري أول قومسيير للمهرجان والدكتور طارق الكومي والدكتور محمد هشام، والمهندسة جهاد قنديل التي أنجزت إخراج معرض ضي للفنانين العرب ومهرجان الشباب هذا العام.

أتيليه العرب للثقافة والفنون الناقد التشكيلي هشام قنديل مهرجان ضي الرابع للشباب العربي جوائز أتيليه العرب مهرجان ضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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