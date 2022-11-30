«كلنا واحد».. قوافل طبية وعلاج بالمجان ضمن «حياة كريمة»

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافل طبية وإنسانية استهدفت عددًا من القرى بنطاق محافظتى البحيرة والإسماعيلية لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

ووزعت القوافل مساعدات غذائية ووقعت الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرفت العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك فى إطار مبادرة «كلنا واحد معك فى كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى القرى، ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من جموع المواطنين الذين أشادوا بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

توقيع الكشف الطبى وتوفير الأدوية ودعم نفسى للمرضى

فى الإطار، قال إبراهيم مجاهد من البحيرة إن المواطنين من سكان القرى كانوا يفتقدون للرعاية الصحية فى العصور السابقة، وكانوا يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول لأقرب وحدة صحية أو مستشفى لتلقى الخدمات العلاجية.

أوضح: «كان طلب العلاج أو إسعاف حالة طارئة أمرًا مستحيلًا، وكثيرًا ما شهدنا حالات وفاة بسبب تأخر نقل المريض لأقرب مستشفى».

أضاف أن مبادرة «كلنا واحد»، بالتعاون بين وزارة الداخلية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعادت الحياة من جديد لتلك القرى من خلال قوافل كبيرة تجوب قرى محافظة البحيرة وتقدم المساعدات الإنسانية والطبية لجميع سكانها للتخفيف عنهم.

وأشار إلى أن إحدى القوافل الطبية تمكنت من توقيع الكشف الطبى على أكثر من ١٠٠٠ مواطن داخل تلك القرى، كما وفرت العلاج المطلوب بالمجان لجميع المرضى، إلى جانب زيارة المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية الدقيقة لبعض الحالات، وزيارة المرضى داخل الوحدات الصحية لرفع الروح المعنوية.

وذكر أن الأهالى استقبلوا القائمين على المبادرة بكل حب وترحاب، لأنهم أسهموا فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، موجهًا الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا وحرصه على دعم ومساندة الفقراء والمحتاجين.