الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على هاربين من المؤبد و74 سنة سجن

جريدة الدستور
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تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر، المطلوب التنفيذ عليه فى 26 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 74 سنة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، المطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "شروع فى سرقة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حده، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

النيابات المطلوب التنفيذ مباحث القاهرة مؤبد هارب القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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