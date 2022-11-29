تزامنًا مع كأس العالم.. أشياء يمكن فعلها في قطر خارج أرض المباراة

يمكن للمصريين المتواجدين في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم أن يقوموا بالعديد من الأشياء خارج أرض المباراة حتى يستمتعوا بجمال الطبيعة الجميلة للبلاد.

وفقا لموقع scoopempire بعض الأشياء التي يمكن أن تستمتع بها في قطر:

ـ متحف الفن الإسلامي

يعد متحف قطر للفن الإسلامي الذي يعد واحدًا من أعظم مجموعات الفن الإسلامي في العالم، متحفًا مثيرًا للإعجاب حقًا لا يفوته المهتمون بالفن والحرف والتاريخ والثقافة العربية إلى جانب العرض التاريخي الدائم يستضيف المتحف معارض للفنانين المعاصرين وأجزاء معينة من مجموعته.

المتحف نفسه المطل على الميناء هو مشهد صممه المهندس المعماري الأسطوري IM Pei ليرتبط بالأشكال الهندسية للفن الإسلامي ومستوحى بشكل خاص من مسجد ابن طولون في القاهرة، تصميم المبنى عبارة عن مزيج قطري كلاسيكي من التقليدي والحديث للغاية.

ـ كورنيش الدوحة

مع القوارب القطرية التقليدية، المعروفة باسم المراكب الشراعية، في المقدمة وتلوح في الأفق ناطحات السحاب المستقبلية في الخلفية، يجعل كورنيش الدوحة منظرًا طبيعيًا رائعًا، مع ممر طويل يبلغ طوله سبعة كيلومترات يعتبر كورنيش الدوحة في الصباح والمساء وسيلة رائعة لاستكشاف العديد من المعالم السياحية في المدينة، من المتحف الوطني جنوبا إلى متحف الفن الإسلامي في الشمال.

ـ مغامرة عبر بحر قطر الداخلي

يُعرف البحر الداخلي لقطر أيضًا باسم خور العديد، وهو عبارة عن كتلة من المياه المالحة مقطوعة في الغالب عن البحر بسبب الكثبان الرملية الدرامية التي تعد موطنًا فريدًا من نوعه، مع مشاهدة الدلافين والسلاحف البحرية جنبًا إلى جنب مع الغزلان، فإن البحر الداخلي غني بشكل غير عادي بالحياة البرية.

ـ متحف الأوهام

يقدم متحف الدوحة للأوهام شيئًا مختلفًا بالتأكيد، من المؤكد أن هذا المتحف الصديق للأطفال والكاميرا لا يشبه المتاحف التي اعتدت عليها ويقدم شيئًا غير عادي للقيام به في قطر، مع الغرف التي تجعلك تبدو صغيرًا والغرف التي تجعلك تبدو طويلًا.

ـ الفن المعاصر عبر الصحراء

في وسط الصحراء يمكن العثور على قطعة لريتشارد سيرا عام 2014 تسمى شرق غرب / غرب شرق تفكك المناظر الطبيعية، تنتشر الأحجار الضخمة في المناظر الطبيعية لأكثر من كيلومتر وكانت جزءًا مهمًا من مسيرة سيرا الطويلة والراسخة، كما تم تكليف النحات الشهير أولافور إلياسون المعروف بسحره بالصحراء والسراب، بصنع قطعته الخاصة في الصحراء.