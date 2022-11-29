«التضامن» توزع 32 «لابتوب» على الطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم (صور)

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وجمعية الأورمان بالتعاون مع جامعة الفيوم احتفالية خاصة لتوزيع عدد 32 جهاز "لابتوب" على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة الفيوم، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم

حضر الاحتفالية كلا من الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وحمدية شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم الصعيدي، نائب جامعه الفيوم، ونواب الجامعة، وعميدي الكليات .

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم

وأشادت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم

يذكر أن ا مؤسسة الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم بجامعة الفيوم