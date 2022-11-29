تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر لـ 27 ديسمبر

أجلت محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق على رفض بطلان بيع فيلا 6 أكتوبر، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل.



وقال الدكتور مجدى مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مضيفا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، لذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".



وأشار "مهران" إلى أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".



كانت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، قد رفضت الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، والتي تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، وإلزامها بالمصاريف.



وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.



كانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها، الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية حيث تطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.