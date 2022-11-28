برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة البرتغال وأوروجواي، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفاز برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي ، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي البرتغال وأوروجواي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

"برونو فيرنانديز" ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة اليوم مع منتخب البرتغال أمام أوروجواي التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث سجل هدفي بلاده.

وبهدفي برونو فيرنانديز، تمكن منتخب البرتغال من حجز مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 كثالث المنتخبات المتأهلة بعد البرازيل وفرنسا، بعدما رفع رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة.