الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بداية الجولة الثالثة.. مواعيد كأس العالم جميع مباريات الثلاثاء

مواعيد كاس العالم
مواعيد كاس العالم جميع مباريات غدا
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ننشر لكم مواعيد كاس العالم جميع مباريات غدًا، حيث تبدأ أولى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ونستعرض لكم مواعيد كأس العالم جميع مباريات غداً، حيث أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من جولات كأس العالم لدور المجموعات بمباراتي منتخب البرتغال والأوروغواي لتبدأ اليوم وحتى يوم الجمعة الثاني من شهر ديسمبر المقبل، مباريات هذه الجولة الحاسمة للصعود لدور ثمن النهائي للمنتخبات الأولى والثانية في ترتيب مجموعاتها وتوديع البطولة للمركز الثالث والرابع.

مواعيد كاس العالم جميع مباريات غدًا

الإكوادور والسنغال

ويفتتح منتخبي الإكوادور والسنغال الجوله الثالثه حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر ويستضيف اللقاء ستاد خليفة.

وتفوق المنتخب السنغالي على المنتخب الإكوادوري في المواجهات التي جمعتهما في الإطار الودي وذلك خلال العام 2002 بفوزها بهدف نظيف وفي عام 2005 فازت بهدفين مقابل هدف.

هولندا وقطر

ويخوض صاحب الأرض، آخر مباراة له في دور المجموعات أمام منتخب هولندا في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت قطر والخامسة بتوقيت مصر ويستضيف اللقاء استاد البيت.

وتلقى المنتخب القطري هزيمتين في أول مباراتين له في دور المجموعات، وفي حال هزيمة المنتخب القطري غدا أمام المنتخب الهولندي، سيكون أول منتخب مضيف يتلقى ثلاث هزائم في جميع نسخ كأس العالم.

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مواعيد كاس العالم جميع مباريات غدا

إيران والولايات المتحدة الأمريكية

ويستضيف استاد الثمامة، اللقاء الذي يجمع بين المنتخب الإيراني والمنتخب الأمريكي والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة و الثامنة بتوقيت تونس والمغرب. 

وعن المواجهات بين المنتخب الإيراني والمنتخب الامريكي في كأس العالم فجمعهم لقاء وحيد في نسخة عام 1998 والذي كان يستضيف فرنسا حيث فاز المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف على المنتخب الامريكي.

ويلز وإنجلترا

وتنطلق غدًا الثلاثاء، مباراة ويلز و إنجلترا حيث تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر على استاد أحمد بن علي.

وتستمر منافسات كأس العالم حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل حيث الفريقين المؤهلين للمباراة النهائية التي تحدد بطل العالم و الوصيف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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