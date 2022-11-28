الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب عبوات دوائية ومستحضرات تجميل بمطار سوهاج

الشحات غتوري
الشحات غتوري
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تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى، برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020  وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة شركة الجزيرة اشتبه أحمد أبوكريشة رئيس قسم تفتيش الركاب وهشام الأحمر مأمور مكافحة التهرب الجمركي في الراكب ي . ع مصرى الجنسية نظرا لارتباكه الشديد.

بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ناصر أبوالوفا وعمرو هاشم مأموري الفحص تحت اشراف حسن علي أبوكريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة تلاحظ وجود مواد عضوية وكثافات متماثلة.

وبالعرض على ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك قام بتكليف راندا محمد ودعاء خليل بتفتيش حقائب الركب بحضور بلال الكتاتني رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 6 حقن لعلاج الأورام السرطانية و31 عبوة مستحضرات تجميل و63 عبوة خيوط للعمليات الجراحية داخل الجيوب وبين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة المضبوطات 207 ألف و700 جنيه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 396 ألف و20 جنيه.

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الاستيراد والتصدير الجمارك بمطار سوهاج إجراءات تفتيش الركاب 700 جنيه X-RAY ب أشعة X-RAY

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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