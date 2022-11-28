فايز فرحات: تركيا تسعى لعودة العلاقات مع مصر والدول العربية

قال محمد فاير فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن تغير موقف تركيا يأتي وفقًا لمصالحها، مؤكدًا أن تركيا دعمت النماذج الإسلامية في 2011، حتى يتم التعامل معها على أنها المركز الأساسي ولكن سياستها تغيرت مؤخرًا.

مصر شجعت تحول تركيا لأنه ليس لديها تحفظ لعودة العلاقات

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، مع برنامج"ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث الآن هو مراجعة لسياسات تركيا، ومصر شجعت تحول تركيا لأنها ليس لديها تحفظ أن تعود العلاقات إلى ما قبل 2011 شرط أن يكون هناك مراجعة تركية، وبالفعل قامت الأخيرة بمراجعة بعض الملفات خاصة ملف عناصر الإخوان والمصنفة إرهابية ولكن هناك ملفات أخرى تحتاج للمراجعة.

وأكد أن تركيا تسعى لعودة العلاقات ليس مع مصر فقط ولكن مع باقي الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك انتقادًا كبيرًا من المعارضة التركية لسياسة تركيا تجاه مصر، لأن تركيا أضاعت فرصًا كثيرة لتكون ذات أهمية في الوقت الذي حولت مصر الغاز لموضوع إقليمي، أما تركيا فمنذ اكتشاف الغاز تحولت لدولة صانعة للمشكلات.

وتابع، على المستوى السياسي تركيا كانت محور إقليمي كان يسير في اتجاه مناهض للغرب وكانت تسير مع محور إيران وقطر، والأخيرة خرجت منه بعد المصالحة العربية، وإيران تواجه مشكلات كثيرة مع الولايات المتحدة والغرب ولهذا وجدت تركيا نفسها تعزف خارج السرب والمحور الذي كانت تتفاعل معه لم يعد قائمًا وخسرها كثيرًا والاستمرار فيه لم يعد له جدوى كما أنه أثر على علاقتها بالدول الأوروبية وأمريكا.