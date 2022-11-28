بعد الزيادة.. «القومية للتأمينات» تكشف الحد الأدنى للمعاشات فى 2023

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه من الآثار المباشرة لتطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته، اعتبارًا من شهر يناير 2023 هو 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8 آلاف و720 جنيها.

المعاشات في مصر

وأكد عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن السبب الحقيقي في تدني قيم المعاشات قبل 2014 هو أن التأمينات كانت لا تؤمن على المواطن بالأجر الحقيقي للمواطن ، مشيرًا إلى أن هناك زيادة الحدود الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية كل عام.

وتابع: "علاج مشكلة تدنى المعاشات حيث إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين".

الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر اشتراكات التأمين يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم، واستحقاق المعاش.

وذكر أن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه، بدلًا من 9400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2023، موضحا ، أنه من الآثار المباشرة لتنفيذ هذا القرار أن يكون الحد الأدنى لمعاش منتهي الخدمة 1105 جنيهات اعتبارًا من يناير 2023 ، بينما سيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

وتابع: ندعو جميع المنشآت والشركات وأصحاب الأعمال تقديم استمارات تعديل الأجور، حيث إنه خلال 4 سنوات لن يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه " مشيرًا إلى أنه لا يوجد تناقض بين الحد الأدنى للأجور واشتراكات التأمين وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ3000 جنيه.