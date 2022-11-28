الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكا» تطالب برد دولي على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب بأوكرانيا

أولينا زيلينسكي
أولينا زيلينسكي
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طالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا، اليوم الإثنين، بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من 100 جريمة محتملة قد يكون ارتكبها جنود روس.

وقالت زيلينسكا أمام مؤتمر "مبادرة منع العنف الجنسي في النزاع" المنعقد في لندن، إن التحقيقات هي مجرد "جزء صغير" من العدد الحقيقي لمثل هذه الجرائم التي ترتكب في الحرب الأوكرانية.

وأضافت "الفرص المتاحة للغزاة اتسعت لإهانة الأوكرانيين وللأسف فإن العنف الجنسي والجرائم الجنسية هي ضمن ترسانتهم".

وتابعت أمام الوفود في اليوم الأول من المؤتمر الذي تستضيفه الحكومة البريطانية: "الجميع يعلمون بالأعداد الهائلة لحالات الاغتصاب"، مضيفة: "الجنود الروس منفتحون جدا بشأن هذا الأمر".

وقالت إن الضحايا يخفن من التحدث بسبب وصمة العار والمخاوف من عودة المسؤولين عنها وتكرار فعلتهم، بحسب فرانس برس.

وأضافت "لهذا السبب من المهم جدًا الاعتراف بهذه الجريمة على أنها جريمة حرب ومحاسبة مرتكبيها".

وقالت “يجب أن يكون هناك رد عالمي على هذا الأمر”، وتابعت:"للاسف، مثل جرائم الحرب ستستمر طالما يعتقد الجنود أنه بامكانهم الافلات من العقاب".

أطلقت الحكومة الأوكرانية برنامج دعم لمساعدة ضحايا الحرب والذي قالت زيلينسكا إنها تأمل أن يكون "خطوة أولى نحو اجراء تحقيق ومقاضاة".

وقالت: “أوكرانيا تتطلع إلى إطلاق مبادرات مماثلة خارج البلاد”.

أوكرانيا السيدة الاوكرانية الاولي روسيا العنف الجنسي الحرب الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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