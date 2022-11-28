أحمد الخطيب يكشف طرق استغلال تنظيم الإخوان الإرهابى

كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، طرق استغلال تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "تنظيم الإخوان وظيفي لا يموت لأن هناك قوة دائمة الاستخدام له".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": أن كلا من دول ألمانيا وبريطانيا وتركيا وإيران استخدمت تنظيم جماعة الإخوان، كما أن الولايات المتحدة دائمة الاستخدام له، لافتاً إلى أن الدول دائما ما تستخدم هذا التنظيم لحسابات لها علاقة بالمنطقة فالتنظيم موجود في أوروبا وآسيا.

وأشار إلى أن استخدام تنظيم جماعة الإخوان وتوظيفه يعودان إلى كل دولة ترغب في ذلك، معقباً: "إذا أطلقنا العنان لفكرة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان فهو انسحاب يضع بؤرة لتنظيم الإخوان بإمكانية التواجد هناك".

وأكد أن الدول المنهارة هي محل إيواء صريح للعناصر العنيفة والراديكالية للتنظيم، لافتًا إلى أن العناصر الرئيسية المتحركة متواجدة في الدول الأوروبية.

وبيّن أن هناك حيلة خبيثة من تنظيم جماعة الإخوان، حيث يضعون أنفسهم طوال الوقت بعيدًا عن الاستهداف ويضعون أنفسهم طوال الوقت في خطة إشغال عن طريق الشائعات على وسائل التواصل لإنهاك المنطقة العربية، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام المصرية تشتبك دائمًا مع الخطوط الأمامية للتنظيم وليس التنظيم نفسه.