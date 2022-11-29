الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يقدم موقع «الدستور» للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميًا في كافة المجالات منعًا لإهدار الوقت والجهد.

وتعتمد وزارة الأوقاف المصرية تلك البيانات لتحديد مواعيد الآذان والإقامة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تقدم في إطار حسابات دقيقة وفقًا لموقع كل محافظة جغرافيًا.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 

يرغب عدد كبير من المواطنين في الانضباط في أداء الصلوات الخمس، لذلك يلجأون إلى محركات البحث لمعرفة التوقيت المعتمد في كل محافظة، حيث يستخدم بيانات الهيئة العامة للمساحة المصرية كافة المساجد المصرية في جميع المحافظات.

وإليكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022:

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

آذان الفجر الساعة 4:59 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:36 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:55 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:17 مساءا.
توقيت الصلاة في محافظة السويس

آذان الفجر الساعة 4:54 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:38 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:31 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:50 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:12 مساءا.

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توقيت الصلاة في محافظة دمياط

آذان الفجر الساعة 4:59 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:41 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:31 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:50 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:13 مساءا.
توقيت الصلاة في محافظة كفرالشيخ

آذان الفجر الساعة 5:02 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:44 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:35 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:54 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:17 مساءا.
توقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

آذان الفجر الساعة 5:17 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:49 عصرا.
آذان المغرب الساعة 5:08 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:31 مساءا.

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توقيت الصلاة في محافظة الأقصر

آذان الفجر الساعة 4:49 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:37 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:38 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:58 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:17 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة الغربية

آذان الفجر الساعة 5:01 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:34 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:53 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:16 مساءا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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