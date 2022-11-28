سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

يقدم موقع «الدستور» الإلكتروني سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية، والذي يشهد نسب مشاهدة عالية من قبل المواطنين الراغبين في أداء فريضة العمرة، أو من قبل المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم أكثر من مليون مواطن وأسرهم.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين

يبحث الملايين من المواطنين بشكل مستمر عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية، والذي شهدت أسعار صرفه استقرار عقب ارتفاع بنحو 1 جنيه منذ شهر أكتوبر الماضي وهي كالتالي:

سجل الريال السعودي في عمليات الشراء نحو 6.51 جنيه، وفي عمليات البيع نحو 6.54 جنيه داخل البنك المركزي المصري.

بلغ سعر صرف الريال نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.



في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل الريال إلى 6.50 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

في بنك مصر قدر الريال بنحو 6.50 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

في بنك البركة وصل الريال إلى 6.36 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر الريال إلى 6.48 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال إلى 6.53 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الريال نحو 6.47 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي وصل الريال السعودي إلى 6.53 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الريال نحو 6.45 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي وصل الريال السعودي إلى 6.53 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.

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