الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-11-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في كافة محافظات الجمهورية وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المصاحبة لفصل الخريف و الانخفاضات المفاجأة في درجات الحرارة في المحافظات وذلك وفقا للصور التي التقطها الأقمار الصناعية والتي رصدت سحب تحجب أشعة الشمس.

 

حالة الطقس 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-11-2022

أكد خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تراكم سحب عالية على طوال ساعات الليل تساعد فى انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على محافظات القاهرة الكبرى.

 

وناشدت الأرصاد الجوية في بيانها الذي تصدره بشكل يومي المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة و الجواكت خاصة في ساعات الليل المتأخرة لتفادي الإصابة بنزلات البرد بالإضافة إلى الإكثار من تناول المشروبات الساخنة للمحافظة على درجات حرارة الجسم في ظل انخفاض درجات الحرارة.


وأوضح خبراء مركز التنبؤات أن هناك احتمالية لسقوط أمطار غزيرة خاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مع امكانية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.


واضح بيان الأرصاد أن هناك كتب هوائية قادمة من الصحراء مما يتسبب في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين مع وجود شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

 

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ننشر بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات


وفقا لبيان حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-11-2022 الصادر من هيئة الأرصاد فإن درجات الحرارة كالتالي:-

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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