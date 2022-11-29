الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 29-11-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022 ارتفاعها الجنونية خلال افتتاح جلسة منتصف الأسبوع لتصل إلى مستويات تاريخية بفعل زيادة الطلب على شراء المعدن النفيس لكونه أحد أوجه الاستثمار الآمنة أمام المواطنين حاليا بالتساوي مع أسواق صرف العملات الأجنبية و سوق العقارات في كافة دول العالم بما فيها الأسواق المصرية.


أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022

ارتفاعات تاريخية في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-11-2022 بقيمة تصل إلى 55 جنيها بنسبة تتجاوز ال 3.8% خلال تعاملات جلسة تداول منتصف الأسبوع ليسجل جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوياته 1505 جنيه بينما ارتفعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية بقيمة 8 دولارات لتسجل الأوقية مستوى 1762 دولارا.

 

سعر الذهب الآن


وتشهد الأسواق المصرية حالة من عدم الاستقرار نتيجة المضاربات السعرية المبالغ فيه تحت دعوى العرض والطلب والتي تقيم على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.


سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية

البيع 1714.25 جنيه.
الشراء 1657.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقاط.

 

سعر جرام الذهب عيار 22 في الأسواق المصرية

البيع 1571.5 جنيه.
الشراء 1519 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقاط.

 


سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المصرية

البيع 1500 جنيه.
الشراء 1450 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقاط.

 


سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق المصرية

البيع 1285.75 جنيه.
الشراء 1242.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقاط.

 

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سعر جرام الذهب عيار 14 في الأسواق المصرية

البيع 1000 جنيه.
الشراء 966.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقاط.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في الأسواق المصرية

البيع 857.25 جنيه.
الشراء 828.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقاط.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الأسواق المصرية

البيع 642.75 جنيه.
الشراء 621.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقاط.

 

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

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سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية

البيع 12000 جنيه.
الشراء 13150 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 80 نقاط.

 

سعر أونصة الذهب في الأسواق المصرية

البيع 1744$.
الشراء 1743$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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