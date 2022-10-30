الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجاوز الـ 80 جنيها.. سعر الدينار الكويتى 2022 اليوم الأحد 30/10/2022

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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سعر الدينار الكويتى الأكثر بحثا على موقع جوجل خلال الأيام الماضية، إذ يسعى البعض للحصول على سعر الدينار الكويتى 2022 بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، بعدما سجل فى البنك الأهلى المصرى 73.22 جنيه للشراء، و76.25 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 70.61 جنيه للشراء ويهتم المصريين بمتابعة سعره خاصة لتواجد الملايين من أبنائهم العاملين في دولة الكويت وترتبط رواتبهم بالعملة الأغلى مقارنة بالجنيه المصريين بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

سعر الدينار الكويتى 2022 اليوم 30/10/2022

وترصد الدستور في التقرير التالي سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30/10/2022.

 

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27-6-2022

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20- 6- 2022

سعر الدينار الكويتى فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 9-12-2021

سجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في البنك المركزي اليوم الأحد 30/10/2022.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم وسجل:

77.5605 جنيه للشراء.

78.0319 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في بنك مصر اليوم الأحد 30/10/2022.

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم وسجل

74.18652 جنيه للشراء.

77.221325 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 30/10/2022.

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم وسجل:

74.1572 جنيه للشراء.

77.2213 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في البنك الدولي CIB 

 

75.0677 جنيه للشراء.

77.2713 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

 

77.9825 جنيه للشراء.

78.2159 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في بنك الإسكندرية

 

72.437 جنيه للشراء.

77.408 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في بنك بلوم

 

77.434342 جنيه للشراء.

77.867528 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في بنك SAIB

 

77.89 جنيه للشراء.

78.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في بنك كريدي اجريكول:

 

74.613 جنيه للشراء.

80.5244 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في اليوم الأحد 30 أكتوبر البنك المصري الخليجي:

 

73.9318 جنيه للشراء.

81.2377 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 أكتوبر في بنك الاستثمار العربي

 

74.9375 جنيه للشراء.

80.1590 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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