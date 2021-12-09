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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 9-12-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

على المستوى المحلي ، تراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 48.47 جنيه و51.820 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 51.8136 جنيه و52.125 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي  في الأسواق المصرية اليوم الخميس 9-12-2021

 

واستقر سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري عند 51.862 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.321 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي ببنك مصر  للشراء 49.45 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.197 جنيه، وارتفع سعر الدينار الكويتي  لدى البنك الأهلي المصري لـ 49.2443 جنيه للشراء و52.197 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية  48.46 جنيه  للشراء، و52.222 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3188 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي  في الأسواق المصرية اليوم الخميس 9-12-2021

 

يشار إلى أن مجلس النقد الكويتي  أصدر أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986.

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