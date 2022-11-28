محافظ أسوان: خفض نسب الأمية يقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن خفض نسب الأمية بين مواطنى المحافظة يقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى للمحافظة، لأن ذلك يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة، ويساهم فى الإرتقاء من جودة الحياة.

جاء ذلك أثناء استقبال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إستقباله للدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ، وبحضور صفاء عفيفى مدير فرع الهيئة بأسوان.

وتناول اللقاء سبل التعاون لتكثيف جهود الهيئة داخل محافظة أسوان، وخاصة بعد أن أثمرت عن إنخفاض نسبة الأمية على مستوى المحافظة إلى 19 % ، وأشار اللواء أشرف عطية إلى أننا نعمل سوياً لتقليل نسب محو الأمية بكل شفافية ونزاهة ، وخاصة فى ظل تميز العديد من المواطنين الغير متعلمين بإكتساب العديد من الثقافات واللغات الأجنبية فى ممارستهم وتعاملهم مع الأفواج السياحية الزائرة ، بالإضافة إلى تفردهم بالثقافات والتراث والفنون المتنوعة ، فضلاً عن الإرتفاع الملحوظ لنسب حفظ القرآن الكريم داخل القرى.

أشار إلى أن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" بمحاورها التنموية المختلفة قامت بالمساهمة فى استفادة كبار السن، خاصة السيدات من برامج تعليم الكبار ومحو الأمية داخل القرى المستهدفة حيث أن هناك رؤية وخطة مستقبلية لتصبح أسوان بلا أمية بدأت بهذه القرى، لاسيما قرية فارس الصديقة للبيئة لإعلانها بلا أمية خلال الـ 6 أشهر القادمة.

من جانبه، أشاد د.محمد ناصف بتجربة أسوان التنموية فى العديد من قطاعات العمل العام ومنها التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة من المحطات الشمسية ، ولذا تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، وأيضاً جامعة أسوان لنشر الجهود المبذولة لمحو الأمية فى المجالات المتعددة.

وأكد أن أن الهيئة العامة لتعليم الكبار قامت بتحديث منظومة التقويم من خلال 50 ألف معلم ، و 10 آلاف إدارى منتشرين فى جميع محافظات الجمهورية ، وأيضاً التعاون مع 328 جهة شريكة من أجل تقليل نسب التسرب من التعلم ، وتقديم وجبة علمية دسمة متواكبة مع الإتجاهات الحكومية الحديثة فى الإستعانة بالتطبيقات التكنولوجية ، ومواقع التواصل الإجتماعى للإستفادة من إنتشرها ، بالإضافة إلى تقديم المزايا العينية والخدمية للدارسين لتشجيعهم على الإستمرار فى التعلم لتصل نسبة الأمية إلى 24.2% بعد أن كانت 25%، كما وصلت إلى 16 % فى الشريحة الشبابية من 16 سنة إلى 35 سنة والتى تتحمل مسئولية العمل والإنتاج.

فى نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدروع تعبيراً عن أوجه التعاون البناء والمثمر.