«مستقبل وطن» ينظم فعاليات مكثفة في 16 محافظة (صور)

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، الاثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

بدأت أمانة تنمية الموارد بقسم النزهة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين على أهالي منطقة النزهة الأكثر احتياجا والغير قادرين، لمواجهة برد الشتاء القارس، وفي سياق متصل قامت الأمانة بتوزيع الهدايا على الأطفال في دائرة القسم احتفالاً بأعياد الطفولة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم الطالبية، معرضًا تحت شعار "شتاء بلا برد" تم فيه عرض 2000 قطعة ملابس شتوية بالمجان للفئات الأكثر احتياجًا.

كما واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية بإطلاق القافلة الطبية المجانية رقم 343 بقرية الكداية وشهدت القافلة التي شملت تخصصات الرمد والباطنة والجهاز الهضمي والأطفال والتحاليل الطبية إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما استجابت أمانة مدينة الشيخ زايد، لإستغاثة إحدى أولياء الأمور بالمدينة لإجراء عملية جراحية دقيقة لنجلها إثر تعرضه لحادث، حيث أعلنت الأمانة تكفلها بحجز مكان للطفل بمستشفى القصر العيني الفرنساوي والتبرع بمبلغ 30 ألف جنيه لإجراء العملية الجراحية.

وفي محافظة قنا،

نظمت أمانة المرأة ببندر قنا، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "المرأة والتنمية المستدامة نحو عالم أفضل"، في منطقة الحصواية بمدينة قنا، حول دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعريفها بالحقوق والواجبات وكيف تصبح داعمة لأسرتها ومجتمعها، وتناولت الندوة، دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة ودورها في تغيير العادات والسلوكيات الخاطئة في تعليم الأطفال وتوعيتها بضرورة الاهتمام بصحتها وصحة أسرتها وماهي المشكلات التي قد تواجهها ودورها الحيوي في المساهمة الجادة في مواجهة التغييرات المناخية من خلال ترشيد استخدام الطاقة والمياه.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة المرأة بمركز بنها، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بقرية شبلنجه، ضمن سلسلة المعارض لحملة "إحنا معاكى"، والتى أطلقتها أمانة المرأة بالمحافظة، لتوفير كل احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وشمل المعرض من مفروشات وملابس جاهزة وأدوات منزلية وجهاز العرائس بتخفيضات وصلت إلى 35% عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي محافظة بورسعيد،

وزعت أمانة مدينة بورفؤاد أول، عددا من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي الأسر الأكثر إحتياجا، وقسمت الأمانة، أعضائها إلى عدد من الفرق في كافة الوحدات الحزبية بالمدينة، لتوزيع عبوات المواد الغذائية، علي كل أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق المدينة، ومن المقرر تغطية كافة المناطق والأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المدينة، من خلال توزيع المواد الغذائية تباعاً عن طريق أعضاء الأمانة، كما تمت عملية التوزيع وفقا لكشوف تم إعدادها علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في كافة الأمانات على مستوى المحافظة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، يومًا ترفيهًيا لذوي الهمم، بالتعاون مع إدارة شباب الداخلة، يوما ترفيهيا للأطفال ذوي الهمم والإرادة مع ذويهم وعائلاتهم، وذلك بمقر مركز شباب قرية الراشدة، وتم توزيع هاديا عينية وتذكارية للأطفال المشاركين في اليوم الترفيهي وتنظيم مسابقات فنية خفيفة لهم.

كما دشنت أمانة المرأة بمركز الخارجة، مبادرة مجتمعية بمدارس المركز، تحت شعار "من حقي اعرف لغة صاحبي"، وذلك لتدريب طلاب المدارس على لغة الإشارة لتعريف طلاب المدارس بهذه اللغة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج ذوي الهمم في المجتمع.

وفي محافظة المنوفية،

تواصل أمانة مركز أشمون، في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، للمواطنين تحت شعار "ضد الغلاء"، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار بالأسواق، وشمل المنفذ جميع السلع الغذائية من سكر وزيت وسمنة ومكرونة، وجميع السلع التموينية، التي تلزم البيت المصري كما تم توفير كميات كبيرة من الأرز سعر الكيلو 14 جنيها، كما يضم المعرض قسم للمنظفات والورقيات بأسعار مخفضة.

وفى محافظة كفر الشيخ،

دشنت أمانة العمل الجماهيري بمركز بيلا، حملة جديدة، تحت شعار "اغرس شجرة مثمرة من أجل مصر"، دعما للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، حيث قام عدد من شباب وأعضاء الحزب بالتعاون مع إدارة المدرسة بزراعة الأشجار المثمرة فى فناء مدرسة حسن مصطفى الإبتدائية، وسط حالة من البهجة والفرح للطلاب ومعلمي المدرسة.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة مركز القنطرة غرب، توزيع عدداً من الحقائب المدرسية والأحذية، على الطلاب والطالبات الأيتام والغير قادرين، في مدرسة أبو رشيد الإبتدائية المشتركة، ومدرسة الشيخ رضوان الإعدادية، للتخفيف عن كأهل أهالي وطلاب المركز، وتشجيعا منا للطلاب الغير قادرين والأيتام.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة المرأة بمدينة زفتى، ورشة عمل تدريبية للسيدات، حول الحرف والأشغال اليدوية لتعليم السيدات والفتيات عمل المشغولات اليدوية، وذلك علي عدة دورات علي فنون الكروشيه وأشغال التريكو والخرز والتطريز والشنط اليدوية والورد الصناعي وصناعة الصابون وصناعة الإكسسوارات، وتهدف الدورة لدعم المرأة بكل الاشكال ومساعداتها في زيادة دخل اسرتها وتمكينها من النجاح وتحقيق الهدف المنشود.

وفي محافظة الفيوم،

أطلقت أمانة الشباب بمركز الفيوم، مباردة تحت عنوان "الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة"، وذلك لزراعة وتشجير أمام المدارس ومدخل قرى المركز، دعما للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، وبالتعاون مع أحد معامل الطبية، حيث تم الكشف علي 300 حالة وعمل تحاليل طبية مجانية، وذلك في مقر أمانة المركز، وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي، ومن المقرر استمرار القوافل الطبية، اسبوعيا لرفع العبء عن كاهل آهالينا.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة مركز الفشن، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المشروعات القومية والإستدامة البيئية لمجابهة التغيرات المناخية"، في مدرسة صفط النور الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، حيث تخلل الندوة، توزيع أدوات مدرسية علي التلاميذ الحاضرين بالمدرسة.

كما أعلنت أمانة الشباب بالمحافظة، عن فتح باب التسجيل لبطولة تنس الطاولة علي مستوي المحافظة، وتستهدف البطولة 100 لاعب من كافة مراكز المحافظة، علي ان تقام التصفيات بنظام خروج المغلوب وجوائز مادية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وفي محافظة أسيوط،

وزعت أمانة العمل الجماهيري بمركز البدارى، على مدار يومين عددًا كبيرا من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية، واللحوم البلدي الطازجة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقري مركز البدارى بوحداتها المحلية الثمانية، وجاءت مبادرة "هنوصلك" والتي أطلقتها أمانة العمل الجماهيري بالمركز، حيث وصلت المبادرة إلى جزر المركز البعيدة تأكيداً لدور الحزب المجتمعى لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والاولى بالرعاية، والوصول إليها في كل مكان.

وفي محافظة أسوان،

واصلت أمانة مركز دراو، القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر بالمجان، بالتعاون مع مركز آى كير للعيون وجمعية أسوان الخير، وذلك في نجع ونس وتوابعها التابعة للمركز، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء وستقوم القافلة بمواصلة أعمالها خلال الأسبوع القادم لتغطي عددا من قري ونجوع المركز.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، مجموعات دراسية مجانية، لتعليم الطلاب والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم ومراجعة ما سبق دراسته، كما نظمت ورشة لتعليم الرسم للأطفال وتنمية مهاراتهم.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة، قافلة طبية مجانية، لتقديم الدعم الطبي، والرعاية الصحية للأهالي، تخصص باطنة وعمل تحاليل الإعتلال الكلوي ووظائف الكلي، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية للأهالي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.