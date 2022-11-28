موعد مباراة المغرب القادمة ضد كندا في كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب القادمة يتساءل عنها الكثير من الجمهور العربي بعد تألق المنتخب المغربي في مبارياته الأولى من كأس العالم 2022 والمقاوم في دولة قطر حيث اقتنص فوزًا ثمينًا من المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات وتعادل في المباراة الأولى له أمام وصيف كأس العالم للنسخة الماضية وهو منتخب كرواتيا ويتبقى له المباراة الأسهل في المجموعة أمام منتخب كندا وفي حال الفوز على المنتخب الكندي سيتأهل المنتخب المغربي الى الدور الـ16 من كأس العالم.

موعد مباراة المغرب القادمة ضد كندا

المغرب وكندا

ويواجه المنتخب المغربي نظيره المنتخب الكندي يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من ديسمبر الجاري ليخوض ثالث مبارياته في كأس العالم قطر 2022 والأخيرة في دور المجموعات والحاسمة لتاهل أول منتخبين في دور المجموعات لدور ثمن النهائي.

موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف بينما تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة المغربية ويستضيف اللقاء استاد الثمامة.

ترتيب المغرب في جدول المجموعات

ويأتي المنتخب المغربي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات كأس العالم 2022 برصيد أربع نقاط متساويا مع منتخب كرواتيا صاحب المركز الأول في النقاط ولكن فارق الأهداف هو من حسم الترتيب بينهما.

أما في المركز الثالث فيأتي المنتخب البلجيكي برصيد ثلاث نقاط، حقق الفوز في مباراته الماضية على المنتخب الكندي بينما تلقى الهزيمة في مباراته الثانية على يد المنتخب المغربي.

وفي المركز الرابع والأخير من المجموعة يأتي المنتخب الكندي بدون رصيد نقاط حيث تلقى الهزيمة في المناسبتين التي واجه خلالها منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا ويتبقى له لقاء المنتخب المغربي وسيكون حاسما في تأهل المغرب في حال فوز المنتخب العربي.

سجل المواجهات بين المغرب وكندا

وتفوق المنتخب المغربي في سجل المواجهات بينه وبين المنتخب الكندي وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهم عام 2016 والذي كان انتهى بانتصار كبير لأسود الأطلس باربعه اهداف نظيفه و استضاف اللقاء استاد مراكش بالمغرب.