الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بلجيكا: الشرطة تمنع جمهور المغرب من الاحتفال بالفوز على الشياطين الحمر

جريدة الدستور
ads

قال مجدي يوسف، مراسل فضائية صدى البلد ببروكسيل إن المغرب حققت فوزًا تاريخيًا على منتخب بلجيكا، مؤكدًا أن منتخب أسود الأطلس لم يسرق المباراة ويستحق الفوز على منافسه اليوم.

أضاف يوسف، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الجمهور المغربي كان يريد الاحتفال بفوزه على نظيره البلجيكي، إلا أن الشرطة منعت وصولهم إلى منطقة الاحتفالات. 

وأوضح أن الشرطة البلجيكية منعت الجمهور المغربي من الاحتفال بفوزهم على بلجيكا، لافتاً إلى أن شرطة الشغب البلجيكية تعاملت مع الجمهور المغربي بعد ارتكاب أعمال عنف، حيث يوجد أعمال كر وفر بين شرطة الشغب البلجيكية والجمهور المغربي في بروكسيل. 

وأشار إلى أن عمدة بروكسيل وصف ما حدث من الجمهور المغربي بأنها أعمال من عدد من المجرمين، مؤكدًا أن شرطة الشغب البلجيكية منعت الجمهور المغربي من الاحتفال بفوز فريقهم:"لا يوجد أي سبب منطقي يمنع شرطة الشغب البلجيكية من احتفال المغرب بفريقهم".

وأكد أن الشرطة البلجيكية كانت جاهزة لمنع أي احتفالات للجمهور المغربي بفوز فريقهم، لافتاً إلى أن الإعلام البلجيكي كان يشعر أن منتخب بلاده لن بفوز على المغرب.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

تعرف على جولة حكيم الغنائية فى كندا خلال ديسمبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»