بلجيكا: الشرطة تمنع جمهور المغرب من الاحتفال بالفوز على الشياطين الحمر

قال مجدي يوسف، مراسل فضائية صدى البلد ببروكسيل إن المغرب حققت فوزًا تاريخيًا على منتخب بلجيكا، مؤكدًا أن منتخب أسود الأطلس لم يسرق المباراة ويستحق الفوز على منافسه اليوم.

أضاف يوسف، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الجمهور المغربي كان يريد الاحتفال بفوزه على نظيره البلجيكي، إلا أن الشرطة منعت وصولهم إلى منطقة الاحتفالات.

وأوضح أن الشرطة البلجيكية منعت الجمهور المغربي من الاحتفال بفوزهم على بلجيكا، لافتاً إلى أن شرطة الشغب البلجيكية تعاملت مع الجمهور المغربي بعد ارتكاب أعمال عنف، حيث يوجد أعمال كر وفر بين شرطة الشغب البلجيكية والجمهور المغربي في بروكسيل.

وأشار إلى أن عمدة بروكسيل وصف ما حدث من الجمهور المغربي بأنها أعمال من عدد من المجرمين، مؤكدًا أن شرطة الشغب البلجيكية منعت الجمهور المغربي من الاحتفال بفوز فريقهم:"لا يوجد أي سبب منطقي يمنع شرطة الشغب البلجيكية من احتفال المغرب بفريقهم".

وأكد أن الشرطة البلجيكية كانت جاهزة لمنع أي احتفالات للجمهور المغربي بفوز فريقهم، لافتاً إلى أن الإعلام البلجيكي كان يشعر أن منتخب بلاده لن بفوز على المغرب.