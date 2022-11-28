الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول رد من الجامعة العربية بعد فوز المغرب على بلجيكا فى المونديال

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
ads

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المنتخب المغربي على الفوز أمام بلجيكا (2-0) يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال أبو الغيط في "تغريدة" له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أهنئ المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا. لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة".

ورفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف المتصدرة كرواتيا، ومن ثم بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع من دون نقاط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 /11 /2022

هشام عنانى: بيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان تربص بالسياسة المصرية

زيلينسكى: روسيا ستشن هجمات جديدة على أوكرانيا

حقيقة إصابة أنغام بـ ورم سرطانى

مى عمر تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة لها من دبى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين