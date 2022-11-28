أول رد من الجامعة العربية بعد فوز المغرب على بلجيكا فى المونديال

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المنتخب المغربي على الفوز أمام بلجيكا (2-0) يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال أبو الغيط في "تغريدة" له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أهنئ المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا. لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة".

أهنئ #المنتخب_المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا. لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة.#المغرب_بلجيكا #مونديال_قطر_2022 #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/d6CU2OaRuu — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 27, 2022

ورفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف المتصدرة كرواتيا، ومن ثم بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع من دون نقاط.