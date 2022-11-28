مواعيد مباريات اليوم الأثنين في كأس العالم 2022 لدور المجموعات

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم من النتائج المتصدرة في الأكثر بحثا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حيث تشتد المنافسة وتشتعل الأجواء بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 والتي تستضيفه دولة قطر مع نهاية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات حيث تنطلق اليوم آخر مباريات تلك الجولة ويتبقى الجوله الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات والتي تقول الكلمة الفاصلة للمتأهلين لدور الـ16 والمغادرين للبطولة.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

وتشهد اليوم الإثنين 28 نوفمبر ثامن أيام كأس العالم 4 مباريات واليكم مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

مباراة الكاميرون وصربيا

و انطلقت منذ قليل أولى مباريات اليوم والتي تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة حيث يستضيف اللقاء ستاد الجنوب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

مباراة كوريا الجنوبية وغانا

وتنطلق المباراة الثانية من مباريات كأس العالم اليوم والتي تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية ومنتخب غانا في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة و الرابعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر على استاد المدينة التعليمية.

وتعتبر هذه المباراة هي المباراة الأولى التي تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم وفي تاريخ المواجهات لم يلتقوا إلا في 4 مباريات ودية فازت غانا في ثلاث منها ومنهم مواجهتين في عام 2006 وانتهت بفوز المنتخب الغاني بنتيجة 3-1 والثالثة في عام 2014 وانتهت بفوز المنتخب ذاته بنتيجة 4 - 0 اما الفوز الوحيد للمنتخب الكوري فكان في عام 2011 وانتهى بفوزهم بنتيجه 2-1.

مباراة البرازيل وسويسرا

أما اللقاء الثالث في مباريات كأس العالم اليوم فهو يجمع بين منتخبي البرازيل وسويسرا حيث تنطلق صافرة البداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت قطر ومكة المكرمة والخامسة بتوقيت تونس والمغرب ويستضيف اللقاء استاذ 974.

وواجه المنتخبين السويسري والبرازيلي بعضهم البعض في كأس العالم مرتين تعادلوا في المواجهة الأولى والتي كانت في كأس العالم عام 1950 بنتيجة 2-2 لكل منهما والمواجهة الثانية كانت في عام 2018 حيث انتهت بتعادل المنتخبين بنتيجة هدف لكل منهما.

مباراة البرتغال والاوروجواي

أما آخر لقاء يجمع بين المنتخبات في الجولة الثانية لدور المجموعات يكون بين منتخب البرتغال والاوروجواي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر حيث تقام المباراة على استاد لوسيل.