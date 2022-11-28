الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيفا يفتح تحقيقًا فى غياب لاعبى ألمانيا عن مؤتمر مباراة إسبانيا

هانز فليك
هانز فليك
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 فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تحقيقًا لانتهاك المنتخب الألماني قواعد إقامة المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم.
ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم، قطر 2022، رفقة منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وأعلن فيفا، اليوم الإثنين، أعن ن لجنة التأديب تحقق في سبب عدم تعيين أي لاعب لحضور المؤتمر الصحفي في اليوم السابق للمباراة، وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة.

وتحدث لوسائل الإعلام فقط، المدرب هانسي فليك، وقال إنه تم إعفاء اللاعبين من الرحلة الطويلة للمؤتمر الصحفي قبل يوم من المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتتضمن العقوبة المحتملة توجيه إنذار أو توقيع غرامة.

ويقام المؤتمر الصحفي التالي للمنتخب الألماني بعد غدٍ الأربعاء، قبل المباراة الحاسمة في الجولة الثالثة لدور المجموعات أمام منتخب كوستاريكا.

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إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، قالت إن المدافع الألماني أنطونيو روديجير، طلب من زميله في ريال مدريد ومدافع منتخب إسبانيا، داني كارفخال، الفوز في المباراة المقبلة، مشيرة إلى أنه توجه إليه وقال: "الآن انتصر على اليابان".

وواصل التقرير أن داني أولمو، جناح منتخب إسبانيا، أكد عقب المباراة أن عددا من زملائه في المنتخب الألماني طلبوا منه نفس الطلب.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منتخب المانيا مباراة المانيا واسبانيا كأس العالم قطر 2022

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