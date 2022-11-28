الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: استخدام مضادات الميكروبات الخاطئ يقتل 5 ملايين شخص حول العالم سنويًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات خطوة تحمى صحة المصريين من مخاطرها، مشيرا إلى أن الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات يتسبب فى وفاة 5 ملايين مواطن عالميا كل سنة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات، أن الاستخدام الخاطئ يتضمن المضادات الحيوية وغيرها من مضادات الميكروبات المختلفة، واستكمل: إذا حدثت مقاومة من جانب الميكروبات والفيروسات للأدوية نكون في خطر وجائحة كبيرة ورأينا ذلك في كورونا، فليس له علاج وعندما وجدنا لقاحا كانت هناك تحورات كثيرة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه يجب مواجهة ذلك من خلال تدريب الأطباء والصيادلة على بروتوكولات العلاج وخاصة المضادات الحيوية.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه يجب التشجيع على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، إن جائحة كورونا كان لها دور كبير فى لفت أنظار العالم إلى ضرورة رصد الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير خطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، وطالبت بوضع ضوابط بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية، وتابعت: يجب الإمعان في تدريب كامل للأطباء والصيادلة بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات صحة المصريين الأطباء منظمة الصحة العالمية

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