«هيئة الكتاب» تشارك بـ500 إصدار في معرض جامعة المنصورة الـ11

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الدورة الـ 11 من معرض جامعة المنصورة للكتاب، بأكثر من 500 عنوانًا من إصداراتها.

ومن أبرز الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: «موسوعة تاريخ السينما الجزء 4، أوراق محمد بيومي، رسائل صينية، أهم الشعراء الطليان، إلى أين تذهب الجدات، رقص مصاص الدماء، عيني في عينك، القاهرة وتاريخها ونشأتها، العادات الشعبية، ديانة قدماء المصريين، التجارة في عصر البطالمة، القاهرة من شرفات التاريخ، ثورات المصريين في العصر البيزنطي، عايدة فهمي، موقف الأقباط في الحركة السياسية في مصر».

كذلك تشارك بـ:«إعلام الصحافة في صعيد مصر، الأحكام العرفية والمجتمع المصري، عبقرية قدماء المصريين، فضل الحضارة المصرية، الساعات الشمسية في مصر الإسلامية، فضل الحضارة المصرية، ديانة قدماء المصريين، الحكماء تاريخ الطب، مدينة الإسكندرية تاريخها، مذكرات مصطفى النحاس، بلاد ما وراء النهر، القبائل العربية في بلاد الشام، بلاد ما وراء النهر في العصر العباسي، الوجود العربي في الهند، مقدمات يحيى حقي، رسالة في علم الكتابة والاخبار، الشعر الشعبي في مجتمع البجا، السرد والتاريخ، نزهة في أرض المسرح».

كما تشارك بـ: «السخرية في أدب أحمد خالد توفيق، على مقعد خلف النافذه، حيث أضع رأسي، على هامش الدنيا، قهوة على الريحة، مشروع أبو العلا السلاموني، قارورة زرقاء، ألوان الوجع، همس الرحى، دراسات في السرد، عائدات من الموت، سبعة فضاءات الرواية العربية، الأعمدة في نقد الشعر».

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بمبادرة ثقافتك كتاب، التي تقدم تقدم بأسعار رمزية تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا، وذلك لدعم وتشجيع الشباب وصغار السن على القراءة وإقتناء الكتب، لرفع الوعي، ونشر المعرفة الإنسانية، والقضاء على الأفكار الظلامية.