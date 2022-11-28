الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بنادى أطباء أسيوط دون خسائر فى الأرواح

حريق بنادي أطباء
حريق بنادي أطباء أسيوط
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بنادي الأطباء بمحافظة أسيوط، الكائن على الترعة الإبراهيمية.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط بنشوب حريق داخل نادي الأطباء، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين نشوب حريق في صالة الألعاب بنادي الأطباء بجوار الترعة الإبراهيمية، وتم إخماد الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح، وتضمنت الخسائر بعض الألعاب فى صالة النادى.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة.

قوات الحماية المدنية نادى الأطباء محافظة أسيوط حريق سيارات الإسعاف صالة الألعاب الترعة الإبراهيمية

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