السيطرة على حريق بنادى أطباء أسيوط دون خسائر فى الأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بنادي الأطباء بمحافظة أسيوط، الكائن على الترعة الإبراهيمية.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط بنشوب حريق داخل نادي الأطباء، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين نشوب حريق في صالة الألعاب بنادي الأطباء بجوار الترعة الإبراهيمية، وتم إخماد الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح، وتضمنت الخسائر بعض الألعاب فى صالة النادى.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة.