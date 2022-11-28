نشرة الحوادث.. سقوط تاجر مخدرات بـ50 كيلو «آيس» وضبط تاجر عملة

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث، نرصدها لكم من خلال نشرة أخبار الحوادث "أهم الأحداث"، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مقتل صاحب ورشة خلال مشاجرة بسبب خلافات مع عم طليقته في الجيزة

نشبت مشاجرة بين صاحب ورشة وعامل بسبب خلافات سابقة بينهما في الجيزة، مما أسفر عن مقتل أحدهما، وإصابة الآخر، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بدائرة قسم الجيزة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن المجني عليه صاحب ورشة، نشبت بينه مشاجرة وبين عم طليقته "عامل" بسبب خلافات سابقة بينهما، مما أسفر عن مقتل صاحب الورشة، وإصابة العامل.

وتم التحفظ على المتهم بالمستشفى، وتعيين حراسة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سقوط تاجر مخدرات بـ50 كيلو من مخدر «الآيس» بالجيزة

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة أحد العناصر الإجرامية، ترويج كمية كبيرة من مخدر "الآيس" على عملائه، ونجحت القوات في إلقاء القبض على المتهم، ومصادرة المضبوطات.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، تخصص نشاطه الإجرامي، في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو"، بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحوزته 4 ملايين جنيه و260 ألف دولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البري من ضبط "عامل بمحل مصوغات ذهبية- وآخر" حال تواجدهما بالموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزة الأول حقيبتين بداخلهما مبلغ مالى أكثر من "4,5 مليون جنيه".

وبمواجهتهما، أقر الأول بأنه يعمل بمحل مصوغات ذهبية بمحافظة سوهاج، وأن مالك المحل عمله قام بتسليمه حقيبة بداخلها مبلغ "140,000 ألف دولار أمريكى- 120,000 ألف ريال سعودي" وطلب منه التوجه لمدينة الإسكندرية لمقابلة الثانى بمكتبه الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وتسليمه الحقيبة المُشار إليها، كما اضطلع الثانى باستلام المبالغ المالية من الأول وانصرف تاركاً إياه بالمكتب وعاود لقائه وتسليمه حقيبتين وبداخلهما المبالغ المالية المضبوطة واصطحبه لمكان الضبط تمهيداً لعودته لمحافظة سوهاج.

وأقر الثانى أنه قام بالتصرف فى العملات الأجنبية بالبيع لعدد "2 من عملائه لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

«جرعة مخدرات» تنهي حياة شاب في مدينة بدر

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه فى أحد الشوارع بمدينة بدر نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة بدر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وارجعوا سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنفق الجلاء بالدقى

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بنفق الجلاء بمنطقة الدقي، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بنفق الجلاء بمنطقة الدقي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بنفق الجلاء بالدقي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.